وزارة الثقافة تدعو الشباب للمشاركة في مسابقة وطنية عن اليوم الوطني

دعت وزارة الثقافة والإعلام الموهوبين من أبناء وبنات الوطن إلى المشاركة في المسابقة الثقافية التي تنظمها الوزارة بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني 87، من خلال أعمال تعبر عن حب الوطن في مجالات: القصة القصيرة، الأغنية الوطنية، الفيلم القصير، الفن التشكيلي، والشعر بشقيه ( الفصيح والعامي).

وأوضحت الوزارة أن آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم 27 ذي الحجة الجاري، وإعلان النتائج يوم 29 ذي الحجة، مشيرة إلى أنه خُصص للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية، ودرع تذكاري بشعار الوزارة، في حين سيتم ترشيح فائز واحد كممثل لكل منطقة لحضور حفل اليوم الوطني الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام في مدينة الرياض برعاية وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد.

وحدّدت شروط المسابقة على النحو التالي: الفن التشكيلي :أن يشارك المتسابق بثلاث لوحات كحد أقصى، يتمحور مضمونها حول الوطن وإنجازاته ، بينما تكون اللوحة مرسومة باليد وبالألوان (زيتي أواكليريك أو مائي ونحوها) بدون إطار، وغير منسوخة، أو منفذة بواسطة البرامج الإلكترونية، وتكون المشاركات على لوحات كانفاس أو ورق مقوى بقياس (40 * 30 ) سم على وجه واحد فقط مجهزة للتعليق على لوح شبكي يتم كتابة اسم المشترك وعمره وهاتفه خلف اللوحة.

وبالنسبة لمسابقة القصة القصيرة، اشترط فيها أن تكون مبتكرة، وتتناول أحداثاً تعزز من قيمة الوطن، وتكتب باللغة العربية الفصحى، ومؤلفة من ثلاث صفحات على الأقل، ولا تتجاوز عشر صفحات، وتنسخ على ملف وورد، ويمكن للجنة التحكيم أن تطلب من المؤلف قراءتها أمام اللجنة والجمهور.