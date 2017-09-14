حرس حدود تبوك ينقذ امرأة وطفلا بعد أن جرفتهم الأمواج

أنقذت دوريات حرس الحدود بقطاع البدع امرأة وطفل من الغرق بعد أن جرفتهم الأمواج إلى داخل البحر.

وقال الناطق الإعلامي لحرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري فهد العنزي إن مواطناً حضر إلي نقطة البحث والإنقاذ في قيال، يفيد بتعرض امرأة تبلغ من العمر (52) سنه وطفل يبلغ من العمر (9) سنوات لانجراف الطوق المطاطي بهم أثناء ممارستهم للسباحة أمام الشاليه، حيث تسبب المد بسحبهم لداخل البحر.

وأشار إلى أنه وعلى الفور تم تكليف فرقة البحث والإنقاذ للموقع وتم إنقاذهم وإخراجهم إلي الشاطئ، وتم استدعاء الهلال الأحمر للكشف عليهم وهم بصحة جيدة ولله الحمد .