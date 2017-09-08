إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض تنظم ورش عمل استعدادًا لبدء العام الدراسي

نظمت إدارة النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض خلال أسبوع العودة للعام الدراسي ١٤٣٩/١٤٣٨هـ ورش عمل لجميع مشرفي النشاط الطلابي بمقر بيت الطالب ( شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز ) إيمانًا منها بأهمية النشاط الطلابي في المدارس في تكوين شخصية طالب معتزٍ ٍبدينه منتمٍ لوطنه محبٍ لمليكه متزنٍ (فكرياً وانفعالياً واجتماعياً وصحياً)، ذو شخصية إبداعية (معرفياً وثقافياً ومهاريًا) ، منتجة ( لذاتها ولوطنها وللإنسانية) حيث تضمنت ورش العمل أربعة محاور فكان المحور الأول عن إعداد خطة البرامج المركزية لإدارة النشاط الطلابي للفصل الدراسي الأول بأقسامه السبعة ( الكشفي ، الثقافي ، الفني ، العلمي الاجتماعي ، الرياضي ، البرامج العامة والتدريب ) فيما تركز المحور الثاني حول آلية عمل مشرفي النشاط في مكاتب التعليم متضمنة الهدف من تخصيص مشرفين بالمكاتب وفترة العمل والمهام المسندة والتنظيم الإداري والفني لذلك ، أما المحور الثالث فقد خُصِص لمناقشة بعض البرامج المقترحة لتنفيذ حصة النشاط التي أقرتها وزارة التعليم مؤخرًا ٦٠ دقيقة يوميًا من يوم الأحد حتى الأربعاء ، واختتمت المحاور مع الأستاذ أحمد الحماد بالحديث عن مؤشرات الآداء وما تشمله من زيارات فنية وورش عمل ولقاءات تربوية وأعمال مكتبية ، ثم قدم الأستاذ سعيد أبو دهش تجربة لتطبيق ( حفظ ) قاعدة بيانات إلكترونية لجميع مشرفي إدارة النشاط الطلابي.

من جانبه أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة أنه ليس هناك خلاف حول أهمية النشاط ودوره الكبير في صقل مواهب الطلاب في المدارس وتنمية ما لديهم من إبداعات في ضوء خطط النشاط وبرامجه المتعددة التي نؤمن بنتائجها الإيجابية وأثرها الملموس في المدارس. مؤكدًا إلى أن بناء خطط النشاط وتنفيذها بالشكل السليم بما يتوافق مع توجه الوزارة ورؤية المملكة 2030 وأهدافها يحقق لإدارة التعليم ما تتمناه وترجوه لطلابها من إشغال أوقاتهم بما يفيد، والعمل على توظيف قدراتهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم وتحويل المدارس إلى ساحات للإبداع والتميز والأعمال التطوعية التربوية يتسابق فيها الجميع لتحقيق أهداف النشاط وغاياته. مشيرًا إلى أن المدارس هي الواجهة الحقيقية عبر تفوق الطلاب وإبداعهم وهي مسرح الإبداع والتميز الذي يجب على الجميع المساهمة في إخراجه بالأسلوب التربوي المميز ولا شك أن النشاط الطلابي وسيلة لتحقيق ذلك كله وهو ما يجب على كل رائد نشاط في كل مدرسة أن يضعه في جدول عمله اليومي وفي كل برامج النشاط.

وفي ختام ورش العمل شكر أبو عباة سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله المانع ومساعده للشؤون التعليمية الأستاذ محمود القويحص على الدعم الذي يحظى به النشاط الطلابي في جميع المجالات والشكر موصول أيضًا لمشرفي النشاط الطلابي بالإدارة ومكاتب التعليم ورواد النشاط الطلابي في الميدان على الجهود التي تبذل مما كان له الأثر في تحقيق العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية للعام السابق متمنيًا للجميع دوام التوفيق.