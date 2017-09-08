 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل يحتفي بالوفد السعودي المشارك بأعمال المؤتمر الإسلامي بالبرازيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل يحتفي بالوفد السعودي المشارك بأعمال المؤتمر الإسلامي بالبرازيل

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل يحتفي بالوفد السعودي المشارك بأعمال المؤتمر الإسلامي بالبرازيل
المناطق _ واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية هشام سلطان بن ظافر القحطاني ، اليوم، حفل غداء احتفاءً بالوفد السعودي المشارك في أعمال المؤتمر الدولي الثلاثين ” للهوية الإسلامية لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي” , الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية في أمريكا اللاتينية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة ، بمدينة ساباولو البرازيلية .
ويضم الوفد السعودي المشارك بأعمال المؤتمر، المستشار الخاص لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الزيد، ووكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن بن غنام الغنام، ومدير عام الجمعيات الإسلامية بالوزارة الشيخ علي الزغيبي ، ومدير عام الملاحق الدينية والبرامج الموسمية بالوزارة الشيخ عبدالعزيز الفالح، وجمعٌ من العلماء والأكاديميين والدعاة المشاركين بالمؤتمر من داخل وخارج البرازيل

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