 ترامب يزور ولاية فلوريدا للوقوف على الأضرار التي خلفها إعصار إرما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ترامب يزور ولاية فلوريدا للوقوف على الأضرار التي خلفها إعصار إرما

ترامب يزور ولاية فلوريدا للوقوف على الأضرار التي خلفها إعصار إرما
المناطق _واشنطن

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بزيارة إلى ولاية فلوريدا لمعاينة الأضرار الناجمة عن إعصار إرما وجهود الإغاثة في الولاية.
وقال الرئيس ترامب في تصريح للصحفيين لدى وصوله إلى مقاطعة فورت مايرز في ولاية فلوريدا: إن العمل لاستعادة الكهرباء جاري على قدم وساق? مشيرًا إلى أن حاكم الولاية والمسؤولين وفرق للطوارئ يقومون بعمل رائع لمساعدة فلوريدا على تخطي مرحلة ما بعد هذا الإعصار المدمر.
كما قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة لمقاطعة نابولي على الساحل الجنوبي الغربي للولاية حيث اجتمع مع المتضررين من الاعصار واطلع على جهود الاغاثة في المقاطعة.

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