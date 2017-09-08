ترامب يزور ولاية فلوريدا للوقوف على الأضرار التي خلفها إعصار إرما

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بزيارة إلى ولاية فلوريدا لمعاينة الأضرار الناجمة عن إعصار إرما وجهود الإغاثة في الولاية.

وقال الرئيس ترامب في تصريح للصحفيين لدى وصوله إلى مقاطعة فورت مايرز في ولاية فلوريدا: إن العمل لاستعادة الكهرباء جاري على قدم وساق? مشيرًا إلى أن حاكم الولاية والمسؤولين وفرق للطوارئ يقومون بعمل رائع لمساعدة فلوريدا على تخطي مرحلة ما بعد هذا الإعصار المدمر.

كما قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة لمقاطعة نابولي على الساحل الجنوبي الغربي للولاية حيث اجتمع مع المتضررين من الاعصار واطلع على جهود الاغاثة في المقاطعة.