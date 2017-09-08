سمو وزير الداخلية يبحث مع سفير جيبوتي سبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين

بحث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية مع عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد با مخرمة سبل تعزيز مسارات التعاون بين المملكة وجيبوتي في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سمو وزير الداخلية في جدة اليوم للسفير الجيبوتي.

حضر الاستقبال معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد المهنا.