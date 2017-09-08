 سمو وزير الداخلية يبحث مع سفير جيبوتي سبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سمو وزير الداخلية يبحث مع سفير جيبوتي سبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين ترامب يزور ولاية فلوريدا للوقوف على الأضرار التي خلفها إعصار إرما سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل يحتفي بالوفد السعودي المشارك بأعمال المؤتمر الإسلامي بالبرازيل إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض تنظم ورش عمل استعدادًا لبدء العام الدراسي حرس حدود تبوك ينقذ امرأة وطفلا بعد أن جرفتهم الأمواج المركز العربي ـ الأوروبي يُقدم شكوى أممية ضد قطر بشأن نزعها الجنسية تعسفيًا عن آل مرة عقوبات أمريكية جديدة على كيانات وأشخاص إيرانيين وزارة الثقافة تدعو الشباب للمشاركة في مسابقة وطنية عن اليوم الوطني مدير تعليم المخواة يؤكد أهمية “تحويل ثقافة الانضباط إلى سلوك” مهرجان “صيف الشرقية 38 ” يستحضر هوية ميناء العقير التاريخي تعليم حائل يستعد للاحتفال باليوم الوطني 87 في أكثر من 1400مدرسة نائب أمير الشرقية يناقش وضع الحلول لطرق “العقير”

سمو وزير الداخلية يبحث مع سفير جيبوتي سبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين

سمو وزير الداخلية يبحث مع سفير جيبوتي سبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين
المناطق _ واس

بحث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية مع عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد با مخرمة سبل تعزيز مسارات التعاون بين المملكة وجيبوتي في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال سمو وزير الداخلية في جدة اليوم للسفير الجيبوتي.
حضر الاستقبال معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية اللواء محمد المهنا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>