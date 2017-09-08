 رسمياً.. الأرجنتيني باوزا مدرباً للأخضر في مونديال روسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 23 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 14 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رسمياً.. الأرجنتيني باوزا مدرباً للأخضر في مونديال روسيا

رسمياً.. الأرجنتيني باوزا مدرباً للأخضر في مونديال روسيا
المناطق _ متابعات

وافق الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على طلب نظيره السعودي بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني إدغاردو باوزا للإشراف فنياً على تدريب المنتخب السعودي وذلك بعد تنازل الاتحاد الإماراتي عن عقده مع المدرب الذي أبرم في مايو الماضي.
وسيقود باوزا الأخضر السعودي في المرحلة المقبلة التي تتضمن المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا ومراحل الإعداد التي تسبق المونديال.

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