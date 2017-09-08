 متحدث تعليم جازان: عقدنا مع شركة النقل خلال أيام الدراسة فقط.. ولا نمنعها شرف المشاركة في أعمال الحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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متحدث تعليم جازان: عقدنا مع شركة النقل خلال أيام الدراسة فقط.. ولا نمنعها شرف المشاركة في أعمال الحج

متحدث تعليم جازان: عقدنا مع شركة النقل خلال أيام الدراسة فقط.. ولا نمنعها شرف المشاركة في أعمال الحج
المناطق _ أمل بهكلي

إشارة إلى ما نشر في احدى الصحف الإليكترونية  بتاريخ 23/12/1438 بعنوان (فيديو وصور.. شعار حملات الحج على حافلات النقل المدرسي بتعليم جازان) فقد أوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان يحيى عطيف ما يلي:
أولا : العقد المختص بنقل طلاب وطالبات تعليم جازان يشمل فترة محددة وفقا لبنوده حيث تبدأ بأول يوم دراسي وتنتهي بنهاية العام الدراسي وليس كما ظن مراسل الصحيفة.

ثانيا : تعليم جازان لا يمنع الشركة من نيل شرف المشاركة في إنجاح أعمال الحج وخدمة الحجاج مهما كانت نوعية المشاركة.

ثالثا : تقوم إدارة خدمات الطلاب بتعليم جازان بجهود كبيرة لمتابعة ملف النقل المدرسي عبر لجانها المختلفة الموزعة في جميع مكاتب التعليم وخاصة ما يتعلق منها بمدارس الشريط الحدودي.

رابعا : تقوم الإدارة العامة لتعليم جازان بتطبيق النسبة المحددة للنقل المدرسي بتعليم جازان وفقا لما يردها من الجهات المختصة.

خامسا : كنا نتمنى من مراسل الصحيفة وطالما أقحم تعليم جازان في موضوعه أن يقوم وفقا للعرف الصحفي بتضمين خبره رد الجهة الرسمية لكنه تجاهل ذلك وحرص على نشر الخبر وفق فهمه أو رغبته بدلا من حرصه على الحقيقة.

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