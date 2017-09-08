 المملكة تدين الهجوم المزدوج على مطعم ونقطة تفتيش للشرطة قرب مدينة الناصرية بالعراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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المملكة تدين الهجوم المزدوج على مطعم ونقطة تفتيش للشرطة قرب مدينة الناصرية بالعراق

المملكة تدين الهجوم المزدوج على مطعم ونقطة تفتيش للشرطة قرب مدينة الناصرية بالعراق
المناطق _ واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم المزدوج على مطعم ونقطة تفتيش للشرطة قرب مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب العراق، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.
وجدد المصدر التأكيد على موقف المملكة من إدانة الإرهاب والتطرف، والوقوف إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق حكومة وشعبا مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

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