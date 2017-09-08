 “الهيئة” تُوقف أحد مُدَّعي “الرُّقْيَة” بالرياض لارتكابه مخالفات شرعية ونظامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“الهيئة” تُوقف أحد مُدَّعي “الرُّقْيَة” بالرياض لارتكابه مخالفات شرعية ونظامية

“الهيئة” تُوقف أحد مُدَّعي “الرُّقْيَة” بالرياض لارتكابه مخالفات شرعية ونظامية
المناطق _ الرياض
أوقف رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض أحد مدعي الرقية الشرعية، وأحالته لجهة الاختصاص، إثر ارتكابه مخالفات شرعية ونظامية، واستخدامه لوسائل غير شرعية في الرقية.
وقال المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة بالرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر: إنه في إطار جهود اللجنة الميدانية المكلفة بمتابعة الأشخاص الذين يزاولون الرقية والطب الشعبي تم إيقاف أحد مدعي الرقية الشرعية من جنسية عربية، وإحالته لجهة الاختصاص.
يذكر أن اللجنة الميدانية تحظى باهتمام ودعم من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز – حفظه الله – لمتابعة عمل الرقاة والطب الشعبي، وتلافي المخالفات الشرعية والنظامية، وإيقاف من يلزم إيقافه ومحاسبته وفق النظام.
وبين متحدث هيئة الرياض أن اللجنة الميدانية لمتابعة الرقاة والطب الشعبي مشَكَّلة من عدة جهات، وتقوم بمتابعة وملاحظة عمل الرقاة والرقية والطب الشعبي ورصد جميع المخالفات الشرعية والنظامية من خلال حصر الرقاة والمعالجين بالطب الشعبي والأعشاب، ومن ثم الرفع بالتوصيات حيالها لمقام إمارة المنطقة للتوجيه بما يلزم حيالها.

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