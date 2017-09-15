رئيس محكمة الاستئناف يؤكد على أهمية الأمن ويحذر من دعاة الفتن

أكد رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض معالي الشيخ عبدالعزيز بن صالح الحميد أن الأمة اليوم تواجه تحديا كبيرا

من أعدائها والمتربصين بها الذين آلوا على انفسهم ان لا يقر لهم عين الا بالأضرار بالبلاد والعباد وأمام هذه التحديات الجسيمة والعظيمة يجب علينا جميعا وجوبا حتميا ان نقف مع ولاة أمرنا يدا وصفا واحدا لاحباط كيدهم وإفشال خططهم واجبا تمليه العقيدة وليتق الله ابناء هذه الامة ولا ينخدعوا بدعاة الفتنة لشعارات ودعوات رتب لها اعداؤها والمنخدعين مع الاسف من دعاة الفتنة وان المتأمل للدول التي جربت الفوضى والشعارات الزائفة ماذا جنت الا هلاك للبلاد والعباد وخوف وفزع ودمار هل الاصلاح يكون هكذا هل يستبدل هؤلاء النعم العظيمة التي تصبحنا وتمسينا ويعيشها الناس جميعا بالفوضى والقتل والفساد اي منطق هذا أنه الانخداع الفكري والفساد وعدم النظر الى المائلات الضاره ولنكن جبهة قويه وسدا منيعا لحماية بلادنا واهلنا واموالنا ومكتسباتنا أنها الوقفة الصادقة أمام دعاة الفوضى والتخريب أنها الوقفة التاريخية كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا خلف ولاة أمرنا ورجال أمننا

واشار معاليه الى اهمية نعمة الامن واجتماع الكلمه فبالأمن تتقدم البلاد ويامن الناس على الضرورات الخمس الدين والعقل والنفس والمال وحفظ النسل

وبالامن يتعلم الناس وبالامن يتقوى الاقتصاد ويعم الرخاء

ويتعبد الناس ربهم فيسمع نداء الحق وتقام الجمع والجماعات

وتتاح الفرص للتسابق في الصالحات وفي الارزاق

وبالامن يتواصل الناس ويتواصل الأرحام ولهذا قامت عقيدة اهل السنة والجماعة على هذه المبادئ العظام والثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان وأمام هذه الحقائق وهذه النصوص القطعية نهجت بلادنا منهج اهل السنة والجماعة وهي العقيدة السلفية الصحيحة اجتمع شتاتها بعد فرقه وتوحد أهلها بعد نزاع واقتتال فأمن الناس وعاشوا متحابين متآخين طايعين لله ولرسوله ولولاة أمرهم امتثالا لقوله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم الآية وتقدمت بلادنا وشرفت أيما شرف برفع راية التوحيد وإظهار شعائر الدين وتحكيم شريعة الله واعزاز القضاء ونشر العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوسع في التعليم بكافة فروعه وتعليم كتاب الله وتشجيع تحفيظ القرآن وغير ذلك هذه النعم الكبيرة والكثيرة توجب علينا شكر المنعم سبحانه ثم الدعاء لولي الأمر وكافة القائمين على كيان هذه الدولة المباركة