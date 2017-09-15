 ترامب منتقدا إيران :تنتهك روح الاتفاق النووي ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ذلك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ترامب منتقدا إيران :تنتهك روح الاتفاق النووي ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ذلك

ترامب منتقدا إيران :تنتهك روح الاتفاق النووي ولن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ذلك
المناطق _ وكالات

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس إيران لانتهاكها “روحية” اتفاق يكبح برنامجها النووي، وذلك قبل أسابيع من اتخاذه قرارا يحسم فيه أن كان سيتمسك بالاتفاق أم لا.

وقال ترمب للصحافيين على متن طائرته الرئاسية “الاتفاق مع إيران من أسوأ الاتفاقات التي رأيتها، بالتأكيد على الأقل يتم الحفاظ على روحية الاتفاق بشكل فظيع”.

وتابع انتقاداته للاتفاق الذي أبرمته إدارة سلفه باراك أوباما “اتفاق إيران ليس عادلا لبلادنا، إنه اتفاق لم يكن ينبغي إبرامه أبدا”.

وفرضت الولايات المتحدة الخميس إجراءات عقابية جديدة ضد أهداف متهمة بهجمات إلكترونية أو بالتحريض على العنف.

وقال ترمب “لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يفعلونه لبلادنا، لقد خرقوا العديد من العناصر وخرقوا أيضا روحية الاتفاق”.

ومن المقرر أن يقرر ترمب في 15 أكتوبر ما إذا كانت إيران قد خرقت اتفاق عام 2015P لكن الرئيس لم يكشف ما إذا كان قد اتخذ قراره أم لا، وقال “سوف ترون ما الذي سأقوم بفعله قريبا جدا في أكتوبر”.

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