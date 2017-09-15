 استغرقت 5 ساعات.. جراحة نوعية للحفاظ على يد مريض من البتر بمستشفى الملك فهد بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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استغرقت 5 ساعات.. جراحة نوعية للحفاظ على يد مريض من البتر بمستشفى الملك فهد بجازان

استغرقت 5 ساعات.. جراحة نوعية للحفاظ على يد مريض من البتر بمستشفى الملك فهد بجازان
المناطق _ أمل بهكلي

نجح أطباء جراحة التجميل والترميم بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان في الحفاظ على يد مصاب من البتر بعد تعرضه لإصابة شديدة.

وذكرت الصحة في جازان أن المصاب قد وصل قسم الطوارئ بعد تعرضه لإصابة شديدة بذراعه الأيسر وعلى الفور جرى تحضير غرفة العمليات وأدخل المريض وتم إجراء العملية بقيادة استشاري جراحة التجميل الدكتور يحيى النجمي، وتعتبر من العمليات النوعية والفريدة حيث إستغرقت 5 ساعات عمل متواصلة وتم خلالها نقل أنسجة حرة من فخذه الأيمن لتغطية الأوتار والأعصاب المكشوفة وتم توصيلها بالأوعية الدموية ميكروسكوبيا وذلك من أجل الحفاظ على اليد من البتر وقد تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد.
ويخضع المصاب حالياً لمتابعة علاجية وهو بصحة جيدة .

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