 نيابة عن سمو ولي العهد.. الفريق البنيان يشارك باليوم الوطني المكسيكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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نيابة عن سمو ولي العهد.. الفريق البنيان يشارك باليوم الوطني المكسيكي

نيابة عن سمو ولي العهد.. الفريق البنيان يشارك باليوم الوطني المكسيكي
المناطق _ واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول عبد الرحمن بن صالح البنيان إلى الولايات المتحدة المكسيكية اليوم في زيارة رسمية للمشاركة في حفل عيد الاستقلال الوطني المكسيكي.
وكان في استقبال معاليه وفد عالي المستوى يتقدمهم القائد العام للشرطة العسكرية في الجيش الوطني الفريق ركن كارلوس بيدرو، و القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين بالمكسيك بالإنابة راكان بن عبد السلام السعدون وموظفو السفارة.

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