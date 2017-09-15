 توزيع أكثر من 2 مليون عبوة زمزم على الحجاج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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توزيع أكثر من 2 مليون عبوة زمزم على الحجاج

توزيع أكثر من 2 مليون عبوة زمزم على الحجاج
المناطق_مكة

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبة بالمسجد الحرام مدير إدارة سقيا زمزم المهندس أسامة بن منصور الحجيلي.

وقد تسلم الرئيس العام التقرير النهائي لإدارة سقيا زمزم في موسم حج 1438هـ، وقد اشتمل عرض التقرير على احصائية بعدد عبوات زمزم التي تم توزيعها لحجاج بيت الله الحرام حيث بلغت احصائية العبوات أكثر من 2 مليون عبوة زمزم.

وأبدى الرئيس العام إعجابه بما تم إنجازه ودعا لهم بالتوفيق والنجاح، موضحاً أن خدمة الحرمين الشريفين والاهتمام بهما وخدمة من يأتون لهذه البقعة الطاهرة لهو شرف عظيم.

من جانبه قدّم مدير إدارة سقيا زمزم شكره لمعالي الرئيس العام ومعالي نائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم على ما يوليانه من حرص واهتمام للحرمين الشريفين في ظل توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

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