 النفط يرتفع وتوقعات بتراجع المعروض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

‏دوريات الامن بمحافظة الدلم تطيح بمهرب الخادمات النفط يرتفع وتوقعات بتراجع المعروض توزيع أكثر من 2 مليون عبوة زمزم على الحجاج «مدني جدة» يباشر حريقاً محدوداً بمستشفى الملك فيصل التخصصي سمير عطاالله : أميركا تربح دائماً عندما تبني وتخسر وعندما تدمَّر ! «فيسبوك» تختبر تطبيقاً جديداً للدردشة المرئية الجماعية هكذا ستسحب قرعة كأس العالم 2018 الذايدي : الحوثي أخذته نشوة خمينية وبدأ ينفش ريشه!..إلا الحماقة أعيت من يداويها! «آي فون إكس» يثير خوف الإرهابيين وقلق الشيوخ الأمريكي مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي سوريا: مقتل «39» مدنياً بغارات روسية على دير الزور تونس “تلغي الحظر” على زواج التونسيات من غير المسلمين

النفط يرتفع وتوقعات بتراجع المعروض

النفط يرتفع وتوقعات بتراجع المعروض
المناطق_وكالات

صعدت أسعار عقود النفط، في ختام تعاملات أمس، دافعة خام القياس العالمي مزيج برنت للإغلاق عند أعلى مستوى في 5 أشهر.

ويعزي سبب الزيادة إلى تراجع الدولار، فضلا عن سلسلة تقارير تتوقع أنكماش المعروض في الأسواق، تزامنا مع زيادة الطلب على الوقود.

فيما أنهت عقود برنت لأقرب استحقاق، جلسة التداول مرتفعة 31 سنتا،ما يعادل 0.6 % لتبلغ عند التسوية 55.47 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق، منذ الثالث عشر من أبريل الماضي.

وتخطت عقود خام القياس الأمريكي، غرب تكساس الوسيط، مستوى 50 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 25 من مايو الماضي، قبل أن تقلص مكاسبها إلى 59 سنتا، بنسبة 1.2%، لتسجل عند التسوية 49.89 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق لها منذ 31 من يوليو الماضي.

وبلغت مكاسب عقود برنت أكثر من 10 دولارات للبرميل، في ثلاثة أشهر، لتقترب من مستوياتها في بداية العام، بينما انخفض مؤشر الدولار، مقابل سلة من 6عملات رئيسية منافسة، 0.38% إلى 92.164 . وكان المؤشر هبط يوم الجمعة الماضي إلى أدنى مستوى منذ بداية 2015 .

من ناحية أخرى، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الفائض العالمي من النفط بدأ في التقلص، بفعل نمو أقوي من المتوقع للطلب الأوروبي والأمريكي، في الوقت الذي تنخفض فيه إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، ومنتجين غير أعضاء في المنظمة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>