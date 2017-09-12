 إيقاف أحد مدعي الرقية الشرعية بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إيقاف أحد مدعي الرقية الشرعية بالرياض ‏دوريات الامن بمحافظة الدلم تطيح بمهرب الخادمات النفط يرتفع وتوقعات بتراجع المعروض توزيع أكثر من 2 مليون عبوة زمزم على الحجاج «مدني جدة» يباشر حريقاً محدوداً بمستشفى الملك فيصل التخصصي سمير عطاالله : أميركا تربح دائماً عندما تبني وتخسر وعندما تدمَّر ! «فيسبوك» تختبر تطبيقاً جديداً للدردشة المرئية الجماعية هكذا ستسحب قرعة كأس العالم 2018 الذايدي : الحوثي أخذته نشوة خمينية وبدأ ينفش ريشه!..إلا الحماقة أعيت من يداويها! «آي فون إكس» يثير خوف الإرهابيين وقلق الشيوخ الأمريكي مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي سوريا: مقتل «39» مدنياً بغارات روسية على دير الزور

إيقاف أحد مدعي الرقية الشرعية بالرياض

إيقاف أحد مدعي الرقية الشرعية بالرياض
المناطق_الرياض

صرح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد السبر أنه في إطار جهود اللجنة الميدانية المكلفة بمتابعة الأشخاص الذين يزاولون الرقية والطب الشعبي تم إيقاف أحد مدعي الرقية الشرعية من جنسية عربية، وإحالته لجهة الاختصاص إثر ارتكابه مخالفات شرعية ونظامية، واستخدامه لوسائل غير شرعية في الرقية.

وبين متحدث هيئة الرياض أن اللجنة الميدانية لمتابعة الرقاة والطب الشعبي مشكلة من عدة جهات، وتقوم بمتابعة وملاحظة عمل الرقاة والرقية والطب الشعبي ورصد جميع المخالفات الشرعية والنظامية من خلال حصر الرقاة والمعالجين بالطب الشعبي والأعشاب، ومن ثم الرفع بالتوصيات حيالها لمقام إمارة المنطقة للتوجيه بما يلزم حيالها.

الجدير بالذكر أن اللجنة الميدانية تحظى باهتمام ودعم من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز -حفظه الله- لمتابعة عمل الرقاة والطب الشعبي وتلافي المخالفات الشرعية والنظامية، وإيقاف من يلزم إيقافه ومحاسبته وفق النظام.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>