استسلام أميركي قاتل في صفوف «داعش» بسوريا

قالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» يوم أمس الخميس إن أميركيا قاتل في صفوف تنظيم داعش بسورية استسلم لقوات تدعمها الولايات المتحدة هذا الأسبوع وجرى تسليمه للقوات الأميركية.

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن الأميركي سلم نفسه لتحالف قوات سورية الديمقراطية الذي تدعمه واشنطن ويتألف في معظمه من مسلحين عرب وأكراد في 12 سبتمبر أو قريبا من ذلك التاريخ.

وقال الناطق باسم البنتاغون الميجر أدريان رانكين جالواي في بيان «أفراد تابعون لوزارة الدفاع يحتجزون المواطن الأميركي على نحو مشروع بصفته مقاتلا عدوا».

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعتقل فيها حلفاء الولايات المتحدة مواطنا أميركيا يقاتل في صفوف التنظيم.

ففي يونيو أدين رجل من ولاية فرجينيا سافر إلى سورية للقتال في صفوف الدولة الإسلامية بتهمة توفير دعم مادي للتنظيم المتشدد.

وقضى محمد جمال خويس (27 عاما) نحو شهرين ونصف في مطلع 2016 مع مقاتلي الدولة الإسلامية في سورية والعراق وشارك في التدريب الديني للتنظيم. واعتقلته قوات البشمركة الكردية في شمال العراق في مارس 2016 وسلمته للسلطات الأميركية.