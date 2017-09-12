«غوغل» تكشف النقاب عن هواتف ذكية في 4 أكتوبر المقبل

أعلنت شركة غوغل عن خططها لكشف النقاب عن مجموعة من الأجهزة الجديدة بتاريخ 4 أكتوبر القادم، حيث جرى الإعلان عن هذا التاريخ لأول مرة يوم الأربعاء الماضي من خلال لوحة إعلانات في بوسطن، تلاه اليوم من خلال مقطع فيديو عبر منصة يوتيوب، ويأتي هذا الحدث بعد مرور عام واحد على أول حدث مختص بالعتاد والأجهزة من هذا النوع “Made by Google”.

ويأتي الإعلان بعد مرور أيام فقط على قيام شركة آبل بكشف النقاب عن مجموعة من أجهزة هواتف آي فون الجديدة، لتتبعها الآن شركة غوغل، حيث تعقد عملاقة البحث حدثها في مركز “SFJazz” في سان فرانسيسكو في 4 أكتوبر وقد أرسلت الدعوة الصحفية إلى الإعلاميين قائلة إن العرض سيبدأ فى الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ.

ويتوقع أن تعمد الشركة إلى كشف النقاب عن الجيل الجديد من هواتف بيكسل، وهي بيكسل 2 وبيكسل 2 إكس إل، وقد جرى الحديث سابقاً عن المواصفات العتادية المتوقعة مثل حصول الهواتف على إطار قابل للضغط ومكبرات صوت ستيريو وكاميرا خلفية مزدوجة، ومن المتوقع أيضاً كشف النقاب عن جهاز حاسب كروم بوك “Chromebook Pixel” جديد وجهاز “Google Home” صغير جديد.

وكانت شركة غوغل قد قامت العام الماضي بكشف النقاب عن أجهزة هواتف بيكسل وبيكسل إكس إل، ونظارتها للواقع الافتراضي المسماة “Daydream VR”، وجهاز “Google Wifi”، وجهاز “Chromecast Ultra”، وجهاز “Google Home”، بحيث أن الشركة قد تكشف النقاب هذا العام عن تحديثات جديدة لتلك الأجهزة مع منتجات جديدة كلياً.

وبفترض أن تتحدث الشركة خلال الحدث عن عمليات تخصيص نظام أندرويد لأجهزة بيكسل الجديدة، وذلك بعد صدور النسخة الجديدة المسماة أوريو 8.0 في الشهر الماضي، ويرجح أن تعمل الأجهزة الجديدة بواسطة النسخة 8.1 من أندرويد أوريو، كما قد تعلن الشركة عن ميزات جديدة لمساعدها الصوتي “Google Assistant”.