 «غوغل» تكشف النقاب عن هواتف ذكية في 4 أكتوبر المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

«غوغل» تكشف النقاب عن هواتف ذكية في 4 أكتوبر المقبل العفو الدولية تكشف صوراً حديثة: ميانمار تعتمد الأرض المحروقة ضد الروهينغا استسلام أميركي قاتل في صفوف «داعش» بسوريا إيقاف أحد مدعي الرقية الشرعية بالرياض ‏دوريات الامن بمحافظة الدلم تطيح بمهرب الخادمات النفط يرتفع وتوقعات بتراجع المعروض توزيع أكثر من 2 مليون عبوة زمزم على الحجاج «مدني جدة» يباشر حريقاً محدوداً بمستشفى الملك فيصل التخصصي سمير عطاالله : أميركا تربح دائماً عندما تبني وتخسر وعندما تدمَّر ! «فيسبوك» تختبر تطبيقاً جديداً للدردشة المرئية الجماعية هكذا ستسحب قرعة كأس العالم 2018 الذايدي : الحوثي أخذته نشوة خمينية وبدأ ينفش ريشه!..إلا الحماقة أعيت من يداويها!

«غوغل» تكشف النقاب عن هواتف ذكية في 4 أكتوبر المقبل

«غوغل» تكشف النقاب عن هواتف ذكية في 4 أكتوبر المقبل
المناطق_وكالات

أعلنت شركة غوغل عن خططها لكشف النقاب عن مجموعة من الأجهزة الجديدة بتاريخ 4 أكتوبر القادم، حيث جرى الإعلان عن هذا التاريخ لأول مرة يوم الأربعاء الماضي من خلال لوحة إعلانات في بوسطن، تلاه اليوم من خلال مقطع فيديو عبر منصة يوتيوب، ويأتي هذا الحدث بعد مرور عام واحد على أول حدث مختص بالعتاد والأجهزة من هذا النوع “Made by Google”.

ويأتي الإعلان بعد مرور أيام فقط على قيام شركة آبل بكشف النقاب عن مجموعة من أجهزة هواتف آي فون الجديدة، لتتبعها الآن شركة غوغل، حيث تعقد عملاقة البحث حدثها في مركز “SFJazz” في سان فرانسيسكو في 4 أكتوبر وقد أرسلت الدعوة الصحفية إلى الإعلاميين قائلة إن العرض سيبدأ فى الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ.

 

ويتوقع أن تعمد الشركة إلى كشف النقاب عن الجيل الجديد من هواتف بيكسل، وهي بيكسل 2 وبيكسل 2 إكس إل، وقد جرى الحديث سابقاً عن المواصفات العتادية المتوقعة مثل حصول الهواتف على إطار قابل للضغط ومكبرات صوت ستيريو وكاميرا خلفية مزدوجة، ومن المتوقع أيضاً كشف النقاب عن جهاز حاسب كروم بوك “Chromebook Pixel” جديد وجهاز “Google Home” صغير جديد.

وكانت شركة غوغل قد قامت العام الماضي بكشف النقاب عن أجهزة هواتف بيكسل وبيكسل إكس إل، ونظارتها للواقع الافتراضي المسماة “Daydream VR”، وجهاز “Google Wifi”، وجهاز “Chromecast Ultra”، وجهاز “Google Home”، بحيث أن الشركة قد تكشف النقاب هذا العام عن تحديثات جديدة لتلك الأجهزة مع منتجات جديدة كلياً.

وبفترض أن تتحدث الشركة خلال الحدث عن عمليات تخصيص نظام أندرويد لأجهزة بيكسل الجديدة، وذلك بعد صدور النسخة الجديدة المسماة أوريو 8.0 في الشهر الماضي، ويرجح أن تعمل الأجهزة الجديدة بواسطة النسخة 8.1 من أندرويد أوريو، كما قد تعلن الشركة عن ميزات جديدة لمساعدها الصوتي “Google Assistant”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>