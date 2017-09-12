مصرع وإصابة «12» شخصاً في حادث انقلاب مروع بنجران

لقي 5 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 7 آخرون اثر حادث انقلاب في نجران صباح اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل فقد صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بنجران المكلف محمد بن حمد الخلا بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر في منطقة نجران قد تلقت بلاغاً عن وجود حالة انقلاب عند الساعة ٥٧ :٦ دقيقه صباحاً.

ووفقا للمتحدث الرسمي فقد نتج عنه حدوث ١٢ إصابة منها ٥ وفيات و٧ إصابات تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة والطفيفة.

وقد تم مباشرة الحالات بعدد ٧ فرق اسعافية ومشاركة القائد الميداني ونقل الحالات بعد تقديم الخدمة الاسعافيه لها بالموقع كما شارك بالحدث فرق من الشئون الصحية.