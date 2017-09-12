 العربية للسياحة تشارك فى الاجتماع22 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بالصين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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العربية للسياحة تشارك فى الاجتماع22 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بالصين

العربية للسياحة تشارك فى الاجتماع22 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية بالصين
المناطق_محمد الشيخ

في انجاز جديد لدعم السياحة فى الوطن العربي وتطويرها شاركت المنظمة العربية للسياحة في الاجتماع ال ٢٢ للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية على مستوى وزراء السياحة بالعالم  بتشينجدو الصين  وتلتقى بمعالى الامين العام د طالب الرفاعى و السيد كارلوس فوجلر والسيدة يولندا بيردوما رئيسة الأعضاء المنتسبين بالمنظمة بحضور معالى وزير السياحة اليمنى نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة والامين العام المساعد للمنظمة السيد وليد الحناوى حيث تم مناقشة اواصر التعاون المشترك وتنمية التعاون فيما بين المنظمتين.

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