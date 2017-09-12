وظائف شاغرة لدى شركة مصفاة أرامكو سامرف

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف” بينبع، عبر موقعها الإلكتروني، توافر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالورويوس فأعلى بعدد من التخصصات.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة:

– مهندس نظم تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو هندسة الحاسوب).

– مهندس عقود: درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص هندسي ذي الصلة، أو ما يعادل ذلك.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2017م.

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