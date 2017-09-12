انفجار مترو لندن الإرهابي مصدره “كيس بلاستيكي”.. وإصابة عدة أشخاص وفرار المئات

قالت وكالتا أنباء “رويترز” و”فرانس برس”، إن السلطات البريطانية تتعامل مع حادث انفجار في مترو الأنفاق غربي العاصمة لندن الذي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص على أنه “عمل إرهابي”.

ووقع الانفجار في الساعة 8.21 دقيقة بتوقيت العاصمة البريطانية، وقع قرب محطة “بارسونز غرين”، ومصدره “كيس بلاستيكي”.

وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى إصابة عدة أشخاص بحروق، فيما فر مئات الركاب من محطة المترو عقب الحادث.

وأكدت الشرطة البريطانية أنها على علم بالحادث، وأعلنت فتح تحقيق، فيما شوهدت سيارات الشرطة والإسعاف قرب المنطقة.

وأعلنت هيئة النقل في لندن على موقع “تويتر”، توقف الخدمة بين محطتي مترو إيرلز كورت وويمبلدون. وشهدت عدة محطات مترو في لندن حرائق وانفجارات محدودة مؤخرا، نجم معظمها عن أعطال كهربائية.