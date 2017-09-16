قطر أمام الأمم المتحدة.. داعمة الإرهاب ومنتهكة الحقوق

تستمر الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، في تقديم تقاريرها لدى الجهات التابعة للأمم المتحدة، لفضح الممارسات القطرية الممولة لتنظيمات إرهابية، والانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها الدوحة.

وتقام في جنيف وقفة احتجاجية للتنديد بالدعم والتمويل القطري للإرهاب، وأثر ذلك على السلام الدولي، ويشارك في الوقفة الاحتجاجية حقوقيون من منظمات عربية ودولية، وقطريون معارضون جرد بعضهم من جنسياتهم بسبب مواقفهم المعارضة.

وسيسلم رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان رسالة إلى رئيس المؤسسات الوطنية التابعة للأمم المتحدة، بشأن عمل اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، مبرزا غير حيادتها وتبعيتها لسياسات الدوحة، رغم ما يروج عن استقلالها.