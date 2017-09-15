 على مدى 3 أيام.. حرس الحدود السعودي يستعد لبدء تنفيذ التمرين الخليجي البحري المشترك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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على مدى 3 أيام.. حرس الحدود السعودي يستعد لبدء تنفيذ التمرين الخليجي البحري المشترك

على مدى 3 أيام.. حرس الحدود السعودي يستعد لبدء تنفيذ التمرين الخليجي البحري المشترك
المناطق - الرياض

يستعد حرس الحدود السعودي لبدء تنفيذ التمرين الخليجي البحري المشترك(خليج السلام ٦) والذي سوف ينطلق بمياه الخليج العربي بمشاركة خفر السواحل البحريني والكويتي و بمساندة طيران الأمن السعودي خلال الفترة ٢٧- ٢٩ /١٢/ ١٤٣٨هـ.

ويأتي ذلك انفاذًا للتوجيه الكريم بالقيام بالاجراءات التنفيذية لقرارات الإجتماع (٣٥) لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتأتي هذه التمارين ضمن الخطة السنوية التدريبية لحرس الحدود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون الخليج العربية والتي تهدف إلى دعم أواصر التعاون والعلاقات بين حرس الحدود ونظرائه بدول مجلس التعاون، وصقل وتأهيل الأطقم البحرية من ضباط وأفراد واكتساب الخبرات الفنية وتطوير المهارات في عمليات الأمن البحري والبحث والانقاذ من خلال تنفيذ العمليات المشتركة والتدريب على تنفيذ العمليات البحرية في مختلف الظروف.

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