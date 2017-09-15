خطيب المسجد النبوي الشريف: الحج المبرور له إمارة لقبوله وهو أن يعود الحاج زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة

تحدث إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف فضيلة الشيخ صلاح بن محمد البدير في خطبته اليوم عن المداومة على الطاعة بعد الحج

وذكر أن الحجاج ‏قد قضوا عبادة من أعظم العبادات وقربه من أعظم القربات وأن الحج المبرور له إمارة لقبوله وهو أن يعود الحاج زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة

‏مذكرا الحجاج أنهم منذ أن لبسوا لباس الإحرام وهم يتذكرون حرمات الله وقد تعرفوا على خصوصية ‏ألوهيته

‏وفي خطبته الثانية أكد فضيلته على الالتزام بطاعة الله والحفاظ على ما تم غرسه أثناء تأدية هذه الطاعة وهذا الركن العظيم

مشددا على عدم تلويثه بالمحرمات وتشويهه ‏بالمعاصي .

وفي ختام خطبته سأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين مأجورين مقبولين

كما ابتهل إلى الله أن يحفظ البلاد والعباد ‏وأن يوفق قادتها لكل ما فيه الخير والصلاح وأن يعزها ويحميها ومن كل الشرور يقيها