تعاون أمريكي روسي بشأن سوريا

قالت الخارجية الروسية، إن اتصالا هاتفيا جمع بين وزير الخارجية سيرجى لافروف، ونظيره الأمريكى، ريكس تيلرسون.

وأشارت الخارجية، فى بيانها، حسب ما نشرته وكالة “سبوتنيك” الروسية، إلى أن وزيرى الخارجية، ناقشا فى المكالمة، التعاون بشأن سوريا، ولفتت إلى أن لافروف، وتيلرسون، شددا على ضرورة التركيز فى عمل مناطق تخفيض التصعيد، وفقًا لما جاء على الحساب الرسمى للخارجية الروسية عبر موقع فيس بوك.

وذكرت الوزارة أن الاتصال جرى في وقت متأخر مساء الخميس وتطرق إلى التعاون في حل الأزمة السورية مع التأكيد على أهمية مناطق عدم التصعيد.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غارات لروسيا والتحالف الدولي على مدينة دير الزور شرق سوريا قد خلفت 39 قتيلاً، الخميس.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الخميس أن غواصاتها قد أطلقت صواريخ كاليبر على مواقع لتنظيم داعش بالقرب من مدينة دير الزور.

ونشرت وكالات نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية أن غواصتين روسيتين قد أطلقتا 7 صواريخ موجهة على متطرفي تنظيم داعش من شرق البحر المتوسط.

وقالت الوزارة “الأهداف كانت مواقع قيادة ومراكز اتصالات، فضلاً عن مخزونات أسلحة وذخيرة للمتطرفين في مناطق تقع جنوب وشرق دير الزور وتخضع لسيطرة داعش”.