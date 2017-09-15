 أمير القصيم يشهد ختام مهرجان البصر ويكرم الرعاة والداعمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يشهد ختام مهرجان البصر ويكرم الرعاة والداعمين

أمير القصيم يشهد ختام مهرجان البصر ويكرم الرعاة والداعمين
المناطق - بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، ختام مهرجان البصر الذي نظمته بلدية البصر بمنتزه البصر الواقع غرب مدينة بريدة.
وفور وصول سمو أمير القصيم لمقر المهرجان تجول على الفعاليات المقامة والمشتملة على تسع فعاليات متنوعة متمثلة بالمعرض الأمني ، والفن الفوتوغرافي ، وخيمة الصقور ، والسيارات الكلاسيكية ، والتراث الشعبي ، ومسرح الجمهور واستمع لأوبريت ترحيبي من إحدى فرق الأطفال المشاركة في الفعاليات ، وسينما الأطفال ، وخيمة الأولين ، ودشن النافورة التفاعلية ، واطلع على سير العمل بالمهرجان , كما شاهد ما تقدمه الأسر المنتجة من منتجات شعبية وأعمال يدوية , وأطلع على مشاركات الشباب من خلال سيارات الفود ترك ، وأشاد سموه بتميز موقع المنتزه وما قدم فيه من فعاليات لترفيه الأسر ، ومنح الشباب فرصة المشاركة ، مقدماً شكره وتقديره لكافة العاملين والمشغلين للمهرجان الذين أسهموا في نجاح فعالياته ، مثنياً على الرعاة والداعمين ودورهم الفاعل تجاه المهرجان ، منوهاً بمشاركة القطاعات الحكومية وتفعيلها لدورها المجتمعي ، ودورها الريادي والمثالي لإنجاح مثل هذه المهرجانات وتذليل الصعاب التي تواجهها ، في سبيل راحة المواطنين واستمتاعهم بمشاركة أسرهم.
بعد ذلك شهد سمو أمير القصيم حفل تكريم الرعاة والداعمين والمساهمين في إقامة المهرجان.
رافق سمو أمير منطقة القصيم خلال الزيارة ، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ووكيل الإمارة عبدالعزيز الحميدان ، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، ومدير شرطة القصيم اللواء بدر الطالب ، ورئيس مركز البصر محمد المحيميد ، رئيس بلدية البصر المهندس عبدالقادر المشيقح.

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