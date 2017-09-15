 توصيل لدول الخليج والقرى والهجر .. الباحة تسوّق الرمان الكترونيًا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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توصيل لدول الخليج والقرى والهجر .. الباحة تسوّق الرمان الكترونيًا

توصيل لدول الخليج والقرى والهجر .. الباحة تسوّق الرمان الكترونيًا
المناطق - الباحة

اوضح محمد معتوق الغامدي مسؤول متجر الرمان الكتروني بمنطقة الباحة ان الاقبال على المتجر الكتروني الخاص بفاكهة الرمان، يتزايد خصوصا مع انطلاق المهرجان وقال يستطيع أي شخص الوصول له وطلب الرمان وتوصيل الكمية المطلوبة إلى منزله بشكل آلي وسلس جداً بهامش ربح لا يتجاوز20%
وبين الغامدي ان متجر رمان بيدة انطلق منذ سنوات ومن خلاله وصل لشريحة عملاء من كافة مناطق المملكة من الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك وحفر الباطن، وكانت هناك طلبات أيضًا من دول الخليج كالكويت والامارات والبحرين كما ان المتجر يعمل بشكل آلي، يستطيع أي شخص من خلاله الطلب وتظهر له فاتورة الطلب وطرق الدفع ويصله إيميل برقم الطلب .
واضاف « نقوم من خلال المتجر بمعالجة الطلب وتحويله لشركة الشحن ويصل العميل إيميل يبين له ذلك أيضًا بشكل آلي، وتصفحه ملائم لأجهزة الجوال والآيباد وأجهزة اللابتوب كما عملنا جاهدين أن نخرج بمنتج ذي جودة عالية من خلال اختيار شركات متخصصة في التغليف وبتصميم صناديق مخصصة للشحن مغلفة بأكياس هوائية تضمن سلامة وصول المنتج للعملاء في كافة مناطق المملكة .
وابان ان المتجر ساهم في أن تكون فاكهة الرمان التي كانت تقتصر على السوق المحلي بالباحة والمناطق المجاورة إلى وصولها لكافة مناطق المملكة وعلى أعلى معايير الجودة كذلك وساهم المتجر في تصدير منتج من منطقة الباحة بمعايير جودة عالية وبمعاير تقنية احتراف مشيرا الى ان التسويق لا يقف عند مناطق محدودة، الطلب والتوصيل متاح لكافة مناطق ومحافظات وقرى وهجر المملكة جميعها والسعر يتم تحديدة بناءً على ما يحددوه لنا المزارعين، ومضاف إليه تكاليف الشحن والتغليف، وهامش ربح لا يتجاوز 20%

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