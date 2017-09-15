مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي وقع في مترو أنفاق لندن

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في مترو أنفاق لندن، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وجدد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب المملكة المتحدة ضد الإرهاب والتطرف، متمنيا سرعة الشفاء للمصابين.