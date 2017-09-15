جموع المصلين يؤدون آخر جمعة في العام بالمسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات

أدت جموع المصلين بالحرم المكي الشريف اليوم آخر صلاة جمعة هذا العام بعد أن منّ الله على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم، حيث كثفت جميع إدارات المسجد الحرام جهودها لاستقبال وفود المصلين القادمين إلى المسجد الحرام منذ الساعات الأولى للصباح، مهيئين لهم الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة تليق بالبيت الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات والترتيبات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وبإشراف مباشر من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن المرحلة الثانية من خطة الرئاسة لموسم الحج والتي تنبثق منها حملة (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) لاستقبال الحجاج كي يؤدوا عباداتهم ونسكهم بكل يسر وخشوع وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية.

وقد شهدت التوسعة السعودية الثالثة تدفق المصلين الذين قدموا لأداء صلاة الجمعة ، فيما شهد صحن المطاف أداء طواف الوداع من قبل ضيوف الرحمن الهامّين بمغادرة الديار المقدسة، وقد ساهم مشروع توسعة المطاف من تخفيف زحام الطائفيين وتمكينهم – بفضل الله – من أداء الطواف بسهولة ويسر.

وكثفت الإدارات التوجيهية والخدمية والفنية أعمالها لمتابعة تدفق الحشود والتأكد من انسيابية الحركة وأمن الحجاج، والدخول من الأبواب المخصصة مراعاةً للزحام ، وتوجيههم للأبواب والمساحات الأقل كثافة، وتوفير المصاحف بلغات متعددة لقراءة القرآن ، وتوزيع برادات مياه زمزم وتوفير الكاسات ، وأعمال النظافة، والتأكد من عمل مكبرات الصوت ومراوح التهوية والمكيفات، وتوزيع أجهزة الترجمة الفورية لخطب الجمعة الخاصة بمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة الخطب بالمسجد الحرام وتوفير عربات (القولف) الكهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة.