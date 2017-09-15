 جموع المصلين يؤدون آخر جمعة في العام بالمسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جموع المصلين يؤدون آخر جمعة في العام بالمسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات مصدر مسؤول بوزارة الخارجية : المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي وقع في مترو أنفاق لندن توصيل لدول الخليج والقرى والهجر .. الباحة تسوّق الرمان الكترونيًا أمير القصيم يشهد ختام مهرجان البصر ويكرم الرعاة والداعمين أستانة: اتفاق لخفض التصعيد في سوريا 6 أشهر تعاون أمريكي روسي بشأن سوريا خطيب المسجد النبوي الشريف: الحج المبرور له إمارة لقبوله وهو أن يعود الحاج زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعًا طارئًا بشأن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي قرقاش : تهديدات الحوثي وحماقته لا تخيفنا هاشتاق #هنا_المملكة_العربية_السعودية .. تجديد للبيعة وولاء ومحبة للوطن أجواء التحدي في مغامرات “البنتبول” بالخيمة الشبابية بصيف الشرقية

جموع المصلين يؤدون آخر جمعة في العام بالمسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات

جموع المصلين يؤدون آخر جمعة في العام بالمسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات
واس - مكة

أدت جموع المصلين بالحرم المكي الشريف اليوم آخر صلاة جمعة هذا العام بعد أن منّ الله على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم، حيث كثفت جميع إدارات المسجد الحرام جهودها لاستقبال وفود المصلين القادمين إلى المسجد الحرام منذ الساعات الأولى للصباح، مهيئين لهم الساحات والمصليات والبوابات والممرات لسهولة دخولهم وخروجهم وأداء عباداتهم بخشوع وسكينة وطمأنينة تليق بالبيت الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات والترتيبات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وبإشراف مباشر من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن المرحلة الثانية من خطة الرئاسة لموسم الحج والتي تنبثق منها حملة (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) لاستقبال الحجاج كي يؤدوا عباداتهم ونسكهم بكل يسر وخشوع وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية المعنية.
وقد شهدت التوسعة السعودية الثالثة تدفق المصلين الذين قدموا لأداء صلاة الجمعة ، فيما شهد صحن المطاف أداء طواف الوداع من قبل ضيوف الرحمن الهامّين بمغادرة الديار المقدسة، وقد ساهم مشروع توسعة المطاف من تخفيف زحام الطائفيين وتمكينهم – بفضل الله – من أداء الطواف بسهولة ويسر.
وكثفت الإدارات التوجيهية والخدمية والفنية أعمالها لمتابعة تدفق الحشود والتأكد من انسيابية الحركة وأمن الحجاج، والدخول من الأبواب المخصصة مراعاةً للزحام ، وتوجيههم للأبواب والمساحات الأقل كثافة، وتوفير المصاحف بلغات متعددة لقراءة القرآن ، وتوزيع برادات مياه زمزم وتوفير الكاسات ، وأعمال النظافة، والتأكد من عمل مكبرات الصوت ومراوح التهوية والمكيفات، وتوزيع أجهزة الترجمة الفورية لخطب الجمعة الخاصة بمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة الخطب بالمسجد الحرام وتوفير عربات (القولف) الكهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>