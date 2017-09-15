الجاسر : تدشين وجهة الخطوط السعودية لموريشويس يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول والخطة الاستراتيجية

أكد مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن تدشين “السعودية” لوجهتها الـ 87 لرحلاتها المباشرة والمنتظمة أمس بين المملكة وجمهورية موريشيوس سيُسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين ويُوفر فرصاً استثمارية وبرامج سياحية ويخدم الحركة الاقتصادية والسياحية بين البلدين .

وأشار إلى أن تشغيل مثل هذه الرحلات يخدم شرائح متعددة من الضيوف سواء السياح أو الحجاج والمعتمرين وأصحاب الأعمال مع توفير الخيارات المناسبة للتوقيت ليتوافق مع رحلات الخطوط السعودة للضيوف المواصلين إلى مختلف الوجهات الدولية التي تصل إليها ، وكذلك رحلات أعضاء تحالف “سكاي تيم” الدولي الذي يضم عشرين شركة طيران حول العالم .

وبين أن الرحلة الجديدة رقم “SV481″ غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض في تمام الساعة الـ 5 فجر أمس وعلى متنها أكثر من 200 ضيفاً مسافراً من المملكة والعديد من دول الأخرى لتصل طائرة ” B787 دريملاينر” إلى مطار سير سيوساغور في تمام الساعة الـ 4 عصراً بتوقيت موريشيوس وسط ترحيب بالطائرة بقوس المياه وهو التحية التقليدية في مثل هذه المناسبات .

وقال الجاسر : تشغيل رحلات مباشرة ومنتظمة إلى موريشيوس يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول المطور والخطة الاستراتيجية “SV2020” التي تتضمن تحديث ومضاعفة الأسطول وعدد الرحلات وأعداد المسافرين وتطوير الخدمات والمنتجات ورفع الكفاءة التشغيلية، وكذلك توسيع شبكة الرحلات الدولية وتعزيز الموقع التنافسي لـ “السعودية” على القطاع الدولي عبر التشغيل إلى وجهات جديدة وفق دراسات تسويقية وتشغيلية وفي سياق الاستخدام الأمثل للطائرات الجديدة التي تنضم تباعاً إلى الأسطول، وقد تم خلال العام الماضي التشغيل إلى أربع وجهات دولية جديدة هي المالديف وميونخ والجزائر وأنقرة والتشغيل إلى كل من ملطان وبورتسودان هذا العام وسوف تواصل “السعودية” تنفيذ خططها المتعلقة بالتوسع في التشغيل الدولي وفق خطط تسويقية وتشغيلية شاملة .

من جانبه عبر نائب رئيس الوزراء، وزير الإسكان والأراضي في جمهورية موريشيوس شوكت سودهون عن سعادته بوصول أولى رحلات الخطوط السعودية المباشرة والمنتظمة إلى موريشيوس، مؤكداً أن تدشين هذه الرحلات نتيجة طبيعية لتطور العلاقات بين المملكة وموريشيوس وستسهم في تطويرها وتنميتها وتوثيق أواصرها بما يخدم البلدين وشعبيهما قائلاً : أنا ممتن للخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة لاختيارها موريشيوس وجهة جديدة ضمن وجهاتها الدولية في إطار توسع الشركة ونموها وستؤدي هذه الرحلات المباشرة والمنتظمة إلى توثيق العلاقات بين البلدين وإتاحة فرص للاستثمار والسياحة والترفيه ونحن في موريشيوس، نرحب بجميع الضيوف الذين يفضلون بلادنا كوجهة سياحية أو تجارية، وأنا على ثقة أن العلاقات بين المملكة وموريشيوس سوف تنمو وتتطور بعد تدشين الرحلات المباشرة للخطوط السعودية التي ستوفر خيارا مثاليا للمسافرين بين موريشيوس والعديد من دول العالم .

يذكر أن الخطوط السعودية قررت تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً بين كل من الرياض وجدة ووجهتها الدولية الجديدة موريشيوس أيام الثلاثاء والخميس والسبت من كل أسبوع وفي ذات التوقيت حيث تغادر رحلة الذهاب برقم “SV481” مطار الملك خالد الدولي الساعة الـ 5 فجراً مروراً بمطار الملك عبدالعزيز لتغادره الساعة 07:40 صباحاً ، حيث يستغرق زمن الرحلة بين جدة وموريشيوس 7 ساعات و20 دقيقة تقريباً لتصل بمشيئة الله الساعة 16:00 عصراً بالتوقيت المحلي، وتغادر رحلة الإياب موريشيوس بالرقم “SV482” الساعة 17:35 عصراً لتصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 23:55 ليلاً، وتواصل رحلتها إلى مطار الملك خالد بالرياض الساعة 02:20 فجراً .

وسيتم تشغيل جميع الرحلات بطائرات بوينج “B787-9 دريملاينر” الحديثة بسعة تصل إلى 298 مقعداً، 24 منها لدرجة الأعمال و274 مقعداً لدرجة الضيافة، وهي مجهزة لتوفر أفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف إلى جانب الخدمة الجوية المميزة وأكثر من 3000 ساعة من البرامج التلفزيونية والأفلام والألعاب والترفيه المنوع والمناسب للضيوف، مع توفر خدمات الإتصال والإنترنت “واي فاي” على متن الطائرة .