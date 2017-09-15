 زوار مهرجان الرمان بالباحة يسطرون رسالة لأبطال الحد الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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زوار مهرجان الرمان بالباحة يسطرون رسالة لأبطال الحد الجنوبي

زوار مهرجان الرمان بالباحة يسطرون رسالة لأبطال الحد الجنوبي
المناطق - الباحة

سطر المئات من زوار مهرجان الرمان بمحافظة القرى بمنطقة الباحة موجهة لشهداء وأبطال الحد الجنوبي وذلك وعبر لوحة تم تصمميها بمقر مهرجان الرمان
وتقدم الطفل ” طارق الغامدي” بكتابة ” اللهم أنصر جنودنا البواسل”، فيما تعاقب الضيوف من الزوار والاهالي في تعبئة الرسالة بكلمات وسطور كما سطر الزائر علي الزهراني برسالة الى ابطال الحد الجنوبي وكتب رائد الزهراني عبارات وطنية دعا فيها الله ان يحمي هذا الوطن كما سطر الاعلامي احمد راشد رسالة لابطال الحد الجنوبي ولشهداء الحد الجنوبي ان يتقبلهم الله شهداء فيما كتب سامي البشيري مثواكم الجنة ياحماة الوطن وقال المدير منظم مهرجان الرمان في نسخته السادسة الدكتور خالد العوض : إن المبادرة الوطنية التي شارك فيها زوارمهرجان الرمان هي رسالة وطنية ضخمة في حجمها ومضمونها ، لافتاً الإنتباه إلى أن إدارة المهرجان تشرفت بمشاركة الزوار والاهالي
وابناء الشهداء في هذه الفعالية الوطنية وشدد الدكتور العوض على أن هذه المبادرة تأتي كواجب وطني نسعى من خلاله لإيصال رسالة من أبناء الشعب السعودي إلى حماته عبر كتابة كلمات الاعتزاز والفخر والامتنان لكل دقيقة يمضيها جنودنا البواسل في الثغور لحماية الوطن ومكتسباته ومقدساته .

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