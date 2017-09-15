تسريب مذكرة داخل الكونغرس بشأن إعلان خطير تجاه إيران

يتداول الكونغرس الأمريكي مذكرة قدمها نواب جمهوريون تدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإعلان أن الاتفاق النووي مع إيران لم يعد في مصلحة الولايات المتحدة وأن طهران لم تمتثل له

وتدعو المذكرة لفرض حظر اقتصادي عالمي على إيران، إذا لم تستوف شروطا محددة في الاتفاق النووي خلال فترة تسعين يوما بما في ذلك فتح مواقع عسكرية أمام المفتشين الدوليين.

وكتبت المذكرة بواسطة العضو الجمهوري ريتشارد غولدبيرغ، الذي دعا منذ فترة طويلة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران.

وتقول المذكرة التي تم تداولها في الكونغرس والبيت الأبيض إن على الرئيس أن يعلن للكونغرس الشهر المقبل أن الصفقة لم تعد فى مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

ونقلت المجلة عن مصادر مطلعة قولها إنه تم مشاركة المذكرة مع مسؤولين في إدارة ترامب ومشرعين جمهوريين في الكونغرس.

ووصف مصدر قام بمناقشة الاقتراح مع مكاتب الكونغرس المذكرة بأنها “قنبلة يدوية ألقيت في منتصف طاولة النقاش بشأن إيران”.

يأتي ذلك فيما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف 11 كيانا وشخصا يدعمون الحرس الثوري أو ضالعين في هجمات معلوماتية على النظام المالي الأميركي.

وقالت وزارة الخزانة في بيان “تم تجميد كل الممتلكات والمصالح العائدة إلى الكيانات والأشخاص المستهدفين ومنع الأميركيين من ممارسة أي تبادل معهم”.

وأوضحت أن أحد الكيانات المستهدفة يقدم دعما للبرنامج الإيراني للصواريخ البالستية.