 رئيس الاتفاق: صلوي حرمنا جزائيتين وقلب موازين المباراة ولن ندير ظهورنا لأخطاء الحكام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رئيس الاتفاق: صلوي حرمنا جزائيتين وقلب موازين المباراة ولن ندير ظهورنا لأخطاء الحكام

رئيس الاتفاق: صلوي حرمنا جزائيتين وقلب موازين المباراة ولن ندير ظهورنا لأخطاء الحكام
المناطق - الدمام

أبدى رئيس الاتفاق المهندس خالد الدبل استياءه من الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها فريقه في مباراته الأخيرة أمام القادسية، مؤكداً أنها حرمت فريقه من تحقيق الفوز.
وشدد الدبل على قناعته بأن حرمان فريقه من ركلتي جزاء غيرتا مسار النتيجة والمباراة بشكل عام، موضحاً بأنه على ثقة بأن الأخطاء لم تكن متعمدة لكن ضريبتها كانت فقدان ثلاث نقاط ثمينة.
وأضاف: “لم نعتد على تعليق خسائرنا على شماعة التحكيم، لكن في ذات الوقت لا يمكن أن نصمت وندير ظهورنا أمام الأخطاء التحكيمية؛ خصوصاً إذا كانت فادحة بمثل ما حدث من الحكم خالد صلوي الذي أثق أنه لم يتعمدها، لكنه في نهاية المطاف تسبب في انقلاب المباراة، وحرماننا الفوز بشهادة خبراء التحكيم”.
وتمنى رئيس الاتفاق أن تسهم لجنة الحكام في معالجة الواقع التحكيمي، وأن تعمل على تطوير التحكيم واختيار الحكام المناسبين للمباريات، لاسيما في المباريات التي لا تحتمل مثل هذا النوع من الأخطاء القاتلة التي تقلب موازين المباريات.
وقال: “ليس الحل في كل مرة أن نلجأ للحكم الأجنبي؛ خصوصاً ونحن محكومون بعدد معين، فضلاً عن أننا لا نريد أن ننزع الثقة كلياً من حكامنا السعوديين، لكن في ذات ليس من المنطقي أن نتحمّل كلفة الأخطاء”.

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