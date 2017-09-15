 سحب رعدية ممطرة على الطائف .. والأرصاد تحذر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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سحب رعدية ممطرة على الطائف .. والأرصاد تحذر

سحب رعدية ممطرة على الطائف .. والأرصاد تحذر
المناطق - متابعات

تهيب الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف اليوم الجمعة إلى أن هناك تشكيلات من السحب المنخفضة المتوسطة الارتفاع تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بداية الحالة من الساعة (2)مساء وتستمر إلى الساعة (11) مساء اليوم نفسه.
‎أوضح المتحدث الرسمي لإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف أن الإدارة العامة للدفاع المدني تهيب بالإخوة المواطنين والمقيمين أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار والابتعاد عن مجاري السيول ومواقع تجمع المياه جعلها الله أمطار خير وبركة سائلين المولي عز وجل السلامة للجميع.

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