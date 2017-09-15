فلامنغو يكسب قضيته ويلزم النصر بدفع أكثر من 12 مليون ريال

كسب نادي فلامنغو البرازيلي قضيته بشأن المهاجم البرازيلي هيرناني دي سوزا إلى محكمة التحكيم الرياضي “كاس” ضد نادي النصر السعودي وإلزامه بدفع ثلاثة ملايين يورو بما يفوق 12 مليون ريال سعودي قبل يوم 28 سبتمبر.

وأكد النادي البرازيلي أنه طلب في حال تأخر النصر في السداد الخصم من نقاطه أو تهبيطه إلى الدرجة الأولى.. وكانت إدارة النصر قد تلقت قبل أيام خطابا من المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو بدفع سبعة ملايين ريال، وفِي حال عدم السداد سيضطر الى وقوفه ضد نادي الأصفر لاستخراج الرخصة الآسيوية للمشاركة دوري الأبطال القاري 2018.