 أول قافلة مساعدات إنسانية تصل دير الزور منذ 3 أعوام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أول قافلة مساعدات إنسانية تصل دير الزور منذ 3 أعوام

أول قافلة مساعدات إنسانية تصل دير الزور منذ 3 أعوام
المناطق - وكالات

وصلت أول قافلة تحمل مساعدات إنسانية تتبع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين منذ ثلاثة أعوام الأسبوع الجاري إلى مدينة دير الزور شرقي سوريا، والتي تعد أحد معاقل تنظيم داعش، حيث سيطرت ميليشيات كردية وحلفاؤها مؤخراً على مناطق جديدة.

وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيك، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة بجنيف، إن قافلة تضم 5 شاحنات مساعدات وصلت الخميس، إلى دير الزور بعد 22 ساعة من الرحلة من مخزن المفوضية في حمص.

وحملت القافلة مواد بلاستيكية للاجئين ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية ومنتجات طبخ وأخرى صحية لـ30 ألف مواطن سوري. ويتعرض 93 ألف نسمة في دير الزور، كبرى المدن في شرق سوريا، للحصار منذ عام 2014.

ويقدر شركاء المفوضية أن 75 ألف شخص في دير الزور يحتاجون مساعدات إنسانية.

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