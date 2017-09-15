 المملكة تشارك في التمرين الخليجي البحري المشترك “خليج السلام 6” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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المملكة تشارك في التمرين الخليجي البحري المشترك “خليج السلام 6”

المملكة تشارك في التمرين الخليجي البحري المشترك “خليج السلام 6”
المناطق - متابعات

تشارك السعودية ممثلة بحرس الحدود في التمرين الخليجي البحري المشترك “خليج السلام 6” الذي ينفذ خلال الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر (أيلول) الجاري بمياه الخليج العربي بمشاركة خفر السواحل بمملكة البحرين ودولة الكويت بمساندة طيران الأمن السعودي.

يأتي هذا التمرين ضمن الخطة السنوية التدريبية لحرس الحدود وخفر السواحل بدول مجلس التعاون الخليجي الهادفة إلى دعم أواصر التعاون والعلاقات بين حرس الحدود ونظرائه بدول المجلس بغية صقل وتأهيل الأطقم البحرية من ضباط وأفراد واكتساب الخبرات الفنية وتطوير المهارات في عمليات الأمن البحري والبحث والإنقاذ من خلال تنفيذ العمليات المشتركة والتدريب البحري في مختلف الظروف.

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