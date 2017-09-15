 مدير تعليم تبوك يثمن جهود قائدة الابتدائية ال71 في قبول الطالبات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مدير تعليم تبوك يثمن جهود قائدة الابتدائية ال71 في قبول الطالبات

مدير تعليم تبوك يثمن جهود قائدة الابتدائية ال71 في قبول الطالبات
المناطق - منى الريس
ثمن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري موقف قائدة المدرسة الابتدائية ال71 نورة القحطاني وتجاوبها باستيعاب أكبر عدد من الطالبات المتقدمات للتسجيل في المدرسة لحين إحداث مدرسة قريبة من الحي.
وقدم مدير التعليم خالص شكره وتقديره لقائدة المدرسة على تفاعلها مع التوجيهات المتواصلة لقادة المدارس في المنطقة المتضمنة استقبال الطلاب والطالبات لخدمة أولياء الأمور في المدارس القريبة منهم قدر الإمكان.
 كما وجه مدير التعليم المساعدة لتعليم البنات نجلاء الشامان بزيارة المدرسة الابتدائية ال71 وتقديم الشكر والتقدير لقائدتها وفريق العمل في المدرسة داعياً أن تكون أنموذجاً يحتذى في تكريس صورة المدرسة الحضارية وشراكتها مع المجتمع بوصفها مؤسسة تعني بتربية وتعليم النشء.

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