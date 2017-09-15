 الباطن يواصل صدارة الدوري بثنائية في شباك الشباب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الباطن يواصل صدارة الدوري بثنائية في شباك الشباب

الباطن يواصل صدارة الدوري بثنائية في شباك الشباب
المناطق - الرياض

واصل الباطن صدارته لدوري “جميل” للمحترفين وانطلاقته المميزة بعد انتصاره على الشباب بهدفين مقابل هدف، على أرضية استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض اليوم الجمعة.

وبعد شوط أول سلبي تقدم البرازيلي جونثان للباطن بالهدف الأول في مطلع الشوط الثاني، ومع استمرار الضغط تمكن الباطن من احراز الهدف الثاني عن طريق المدافع الشبابي جمال بن العمري بالخطأ في مرماه.

واستيقظ الشباب متأخرا واستطاع تسجيل هدف شرفي له عن طريق جوناتاس بيلوسو.

وبهذا الانتصار رفع الباطن رصيده إلى تسع نقاط وضعته على قمة الدوري، بينما توقف رصيد الشباب عند ثلاث نقاط.

وسيستضيف الباطن نظيره الأهلي في الجولة الرابعة من دوري “جميل” للمحترفين.

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