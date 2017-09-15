 المناطق ترصد المشاعر من منبر خير الورى تجاه الحراك الزائف لأعداء الوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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المناطق ترصد المشاعر من منبر خير الورى تجاه الحراك الزائف لأعداء الوطن

المناطق ترصد المشاعر من منبر خير الورى تجاه الحراك الزائف لأعداء الوطن
المناطق - المدينة المنورة
عبر أئمة المسجد النبوي الشريف عن استيائهم  تجاه موجة الحراك الزائف والهش التي نادى بها أعداء الوطن ، إذ كتب فضيلة الشيخ عبدالمحسن القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف أن كل تظاهر على الحاكم فهو محرم وإن أذنت به انظمة وضعية لمخالفتها لما جاء به الإسلام.
وعلق فضيلة الشيخ عبدالباري الثبيتي  إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف قائلا أن كل تظاهر على الحاكم فهو محرم وإن أبالأمن تعمر المساجد وتقام الصلوات وتحفظ الأعراض وتؤمن السبل  وينشر الخير وتقام الحدودوتنتشر الدعوة وتطبق الشريعة واذا اختل الأمن حكم اللصوص وقطاع الطرق.
كما بين  فضيلة الشيخ صلاح بنرمحندزالبدير إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف بأن البلدان والأوطان تتفاوت شرفا ومكانة وعلوا وحرمة ومجدا وتاريخا وتأتي المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين  وراعية المسجدين العظيمين وخادمة المدينتين المقدستين في المكان الأعلى والموطن الأسمى بلاد في ظلال الشرع وادعة وفي رياض الأمن راتعة ولأطراف المجد جامعة مهبط الوحي وموئل العقيدة ومأرز الايمان وحرم الاسلام فيها الكعبة المعظمة والمشاعر المقدسة وفيها مسجد نبينا وحبيبنامحمد- صلى الله عليه وسلم -وبه الروضة المشرفة ،حفظ امنها واجب معظم وصون أرضها فرض محتم.

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