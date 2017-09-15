المناطق ترصد المشاعر من منبر خير الورى تجاه الحراك الزائف لأعداء الوطن

عبر أئمة المسجد النبوي الشريف عن استيائهم تجاه موجة الحراك الزائف والهش التي نادى بها أعداء الوطن ، إذ كتب فضيلة الشيخ عبدالمحسن القاسم إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف أن كل تظاهر على الحاكم فهو محرم وإن أذنت به انظمة وضعية لمخالفتها لما جاء به الإسلام.

وعلق فضيلة الشيخ عبدالباري الثبيتي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف قائلا أن كل تظاهر على الحاكم فهو محرم وإن أبالأمن تعمر المساجد وتقام الصلوات وتحفظ الأعراض وتؤمن السبل وينشر الخير وتقام الحدودوتنتشر الدعوة وتطبق الشريعة واذا اختل الأمن حكم اللصوص وقطاع الطرق.