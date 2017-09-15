 أيهما الأفضل “غالاكسي إس-8” أم “آيفون-8″؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أيهما الأفضل “غالاكسي إس-8” أم “آيفون-8″؟ المناطق ترصد المشاعر من منبر خير الورى تجاه الحراك الزائف لأعداء الوطن إحراق 62 قرية و900 مبنى للروهينغا في ميانمار الباطن يواصل صدارة الدوري بثنائية في شباك الشباب الفتح يتجاوز الرائد ويحقق أول انتصار له في دوري جميل ست وجبات في اليوم تساعد على خفض الوزن! مدير تعليم تبوك يثمن جهود قائدة الابتدائية ال71 في قبول الطالبات النائب العام: المملكة أنشأت لجنة دائمة لتعزيز التعاون القضائي الدولي الأمم المتحدة: 11% من سكان الأرض جياع سلطان بن سلمان يلتقي وزراء سياحة 6 دول عربية سفير اليمن بالاتحاد الأوروبي: لجنة التحقيق الدولية هي لجنة لتعقيد مسار التسوية السياسية في اليمن أغلب الأمريكيين “يؤيدون” عملا عسكريا ضد كوريا الشمالية

أيهما الأفضل “غالاكسي إس-8” أم “آيفون-8″؟

أيهما الأفضل “غالاكسي إس-8” أم “آيفون-8″؟
المناطق - الرياض

جرت العادة أن تتنافس آبل وسامسونغ كل عام بطرح هواتف تفوق بميزاتها هواتف الشركة الأخرى، فأي هواتف الشركتين جاء الأفضل لعام 2017؟

غالبا ما تتضارب آراء عشاق منتجات الشركتين لتأتي كلمة الفصل لخبراء ومقيمي التكنولوجيا الذين يسعون لإظهار وتفصيل إمكانيات كل هاتف جديد، ومن أبرز تلك التفاصيل:

الكاميرا:

زودت سامسونغ هاتف “غالاكسي إس-8” التي طرحته هذا العام بكاميرا أمامية متطوّرة بنظام تركيز تلقائي للصورة F1.7 بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا خلفية F1.7 بدقة 12 ميغابيكسل التي اعتبرت من أفضل كاميرات الهواتف التي طرحت العام الماضي، فيما زودت آبل “آيفون-8” بنسخته العادية 4.7 بوصة بكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابيكسل، أما “أيفون-8 بلس” فجاء بكاميرا مزدوجة 12 ميغابيكسل ذات قدرة عالية على التقاط صور عالية الجودة في ظروف الإضاءة الخافتة.

digitaltrends.com

البطارية:

يتوقع الخبراء أن تعمل بطارية “آيفون-8” لفترة أطول من بطارية “غالاكسي إس-8” بسبب حجم شاشته الكبيرة رغم تأكيد سامسونغ أن المعالج الذي زودت به هاتفها الجديد سيقلل من استهلاك الطاقة.

مقاومة الماء والغبار:

تم تصنيع “إس-8″ و”آيفون-8” ضمن أحدث معيار “IP68” ما يجعلهما متماثلان تقريبا بالنسبة لدرجة الحماية من الماء والغبار.

bgr.com

الشحن السريع واللاسلكي:

زودت كل من سامسوغ وآبل أحدث هواتفهما بميزتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي، ما يجعل هواتف الشركتين متساويين في تلك الميزة.

mobile.softpedia.com

تقنيات متطورة:

يدعم هاتف آيفون الجديد تقنية الواقع المعزز ما يجعلة متفوقا في هذه الميزة على جميع هواتف سامسونغ، حتى أن آبل وعدت بإصدار العديد من الألعاب والتطبيقات التي تدعم تلك التقنية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>