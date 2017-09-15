السيف المحنى

الوعي الذي اثبته الشعب السعودي هذا اليوم كفيل باسقاط أي مؤامرة تحاول النيل من تلاحم الشعب والقيادة . وبهذه المناسبة كتب الشاعر بدر بن طليحان العطيات قصيدة خص بها جوالكم ، جسد بها هذا التناغم مابين الشعب وقيادته .

يا بلادي لا حِراك إلا لْوطنا

ننتفض لا هدده باغي عنيد

من نوانا والله انه ما يتهنى

شعبنا من دون حكامه شديد

اسرةٍ الله حباها الحب منا

مخلصين، وحبنا ماهو جديد

من زمان الجوع والسيف المحنى

عاهدوا شيابنا وفلّو الحديد

مابه بهذا الوطن ياللي تمنى

إلا جندي أو مرابط او شهيد

السعوديه بلادي، وآتغنى:

يا بلادي افرحي في كل عيد

شعبك اللي يحرسك منا ومنا

يرخص الغالي ويِتبِعْه ويزيد

لا تخافي يا بلد هذا وطنا

آمني وارتاحي وعمرك مديد