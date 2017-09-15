 السيف المحنى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

السيف المحنى أيهما الأفضل “غالاكسي إس-8” أم “آيفون-8″؟ المناطق ترصد المشاعر من منبر خير الورى تجاه الحراك الزائف لأعداء الوطن إحراق 62 قرية و900 مبنى للروهينغا في ميانمار الباطن يواصل صدارة الدوري بثنائية في شباك الشباب الفتح يتجاوز الرائد ويحقق أول انتصار له في دوري جميل ست وجبات في اليوم تساعد على خفض الوزن! مدير تعليم تبوك يثمن جهود قائدة الابتدائية ال71 في قبول الطالبات النائب العام: المملكة أنشأت لجنة دائمة لتعزيز التعاون القضائي الدولي الأمم المتحدة: 11% من سكان الأرض جياع سلطان بن سلمان يلتقي وزراء سياحة 6 دول عربية سفير اليمن بالاتحاد الأوروبي: لجنة التحقيق الدولية هي لجنة لتعقيد مسار التسوية السياسية في اليمن

السيف المحنى

السيف المحنى
المناطق - تبوك - قصيدة بدر العطيات
الوعي الذي اثبته الشعب السعودي هذا اليوم كفيل باسقاط أي مؤامرة تحاول النيل من تلاحم الشعب والقيادة . وبهذه المناسبة كتب الشاعر بدر بن طليحان العطيات قصيدة خص بها جوالكم ، جسد بها هذا التناغم مابين الشعب وقيادته .
يا بلادي لا حِراك إلا لْوطنا
ننتفض لا هدده باغي عنيد
من نوانا والله انه ما يتهنى
شعبنا من دون حكامه شديد
اسرةٍ الله حباها الحب منا
مخلصين، وحبنا ماهو جديد
من زمان الجوع والسيف المحنى
عاهدوا شيابنا وفلّو الحديد
مابه بهذا الوطن ياللي تمنى
إلا جندي أو مرابط او شهيد
السعوديه بلادي، وآتغنى:
يا بلادي افرحي في كل عيد
شعبك اللي يحرسك منا ومنا
يرخص الغالي ويِتبِعْه ويزيد
لا تخافي يا بلد هذا وطنا
آمني وارتاحي وعمرك مديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>