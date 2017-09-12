 الفيصلي يُسقط الاتحاد بثنائية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الفيصلي يُسقط الاتحاد بثنائية

الفيصلي يُسقط الاتحاد بثنائية
المناطق - الرياض

حقق الفيصلي فوزاً مهما وغاليا على ضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين.

بكّر الاتحاد بتسجيل الهدف الأول بضربة رأسية من قائده عدنان فلاتة عند الدقيقة 17 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني انتفض الفيصلي وتمكن من إدراك التعادل عن طريق ضربة جزاء من لاعبه لويس كوستافو عند الدقيقة 49، وتمكن محمد أبو سبعان من تسجيل هدف الفيصلي الثاني في شباك فريقه السابق الاتحاد من ضربة حرة نفذها بطريقة رائعة عند الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وبهذه المباراة ارتفع الفيصلي برصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث في ترتيب الدوري فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز العاشر، بشكل مؤقت، انتظاراً لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة.

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