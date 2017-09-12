 حقوق الإنسان في البحرين: إسقاط الجنسية عن الشيخ طالب آل مره وعائلته تعسفي ويجب إلغاؤه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 24 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 15 سبتمبر 2017 ميلاديا

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حقوق الإنسان في البحرين: إسقاط الجنسية عن الشيخ طالب آل مره وعائلته تعسفي ويجب إلغاؤه

المناطق - الرياض

أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين عن أسفها الشديد لقيام حكومة دولة قطر بإسقاط الجنسية عن الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مره وعائلته المكونة من 54 شخصا – من بينهم أطفال ونساء – ومصادرة أموالهم.

ودعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة القطرية إلى إلغاء هذا القرار التعسفي وإعادة الجنسية إلى الشيخ طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم آل مره وعائلته بالإضافة إلى أموالهم التي تمت مصادرتها كونهم لم يقوموا بأية أعمال إرهابية أو غير قانونية، داعية السلطات القطرية لاحترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة.

كما دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر من خلال موقعها الحقوقي إلى القيام بدورها المنوط بها للعمل على إعادة الجنسية إلى الشيخ طالب آل مره وعائلته، ومتابعة استرجاع أموالهم المصادرة، وأكدت في ذات الوقت أن هذه القضية الإنسانية هي مسؤولية تتحملها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر كونها جزء من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

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