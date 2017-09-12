تعد الأولى من نوعها.. 19 مدير إدارة حكومية يدشنون الاسبوع التمهيدي بمدارس الطائف

في بادرة تعد الاولى من نوعها على مستوى المملكة لتحفيز الطلاب على البداية المتميزة ، يدشن 19 مدير ادارة حكومية بالطائف بعد غدٍ الاحد اول ايام العام الدراسي الجديد يتقدمهم محافظ الطائف المكلف الاستاذ سعد بن مقبل الميموني . ويقف مديرو الادارات الحكومية ميدانيا من خلال زيارة 19مدرسة حكومية برفقة المسئولين في تعليم الطائف . يأتي ذلك فيما أكملت الإدارة العامة للتعليم بالطائف منذ وقت مبكر استعداداتها للعام الدراسي الجديد وأعلنت جاهزيتها لاستقبال ما يزيد عن 250 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1800 مدرسة داخل الطائف والمحافظات التابعة لها.

واشار مدير عام التعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي ان هذه البادرة تأتي دعماً من المسئولين في مختلف القطاعات الحكومية لبداية عام دراسي جاد ومتميز ، وكذلك تعزيزاً لمكانة المعلم. وما سيعطيه تواجدهم من اهمية لأول يوم دراسي . ولفت النفيعي الى ان ذلك يأتي تحفيزاً للطلاب وتشجيعهم على الجد والاجتهاد والانضباط ، كما سيطلع المسؤلين كذلك على برامج الاسبوع التمهيدي لطلاب الصف الاول الابتدائي والتي اعدتها المدارس للطلاب المستجدين . واعرب النفيعي عن شكره وتقديره لكافة المسئولين بالطائف وعلى رأسهم محافظ الطائف على هذه المشاركة الفاعل التي تعد امتدادا للأعمال الداعمة للتعليم متمنياً للجميع عاماً حافلاً بالابداع والتميز .