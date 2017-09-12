مشاعر أهالي تبوك تجاه الوطن وقادتها

‏⁧‫أعداء الوطن أرادوا إشعال الفتنة بحراكهم الفاشل والشعب أرادها إحتفالاً بالوطن ونجدد البيعة والسمع والطاعة لولي امرنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.” الشيخ ماجد بن سليمان بن شهبي شيخ قبيلة العميرات “

هذا الشعب السعودي

‏ارادوه حراك!! فأصبح يوم وطني

‏ما نحمله من بيعه لقادتنا وانتماء لا يزعزعه اي شي

‏بل يزيدنا حبا لحكامنا ووطنا

الشيخ محمدسليمان الطرفاوي شيخ قبيلة المساعيد

نفتخر ان نكون أبناء لهذا الوطن الغالي تحت القيادة الرشيده حفظهم الله وحفظ هذا البلاد من كل سوء

المهندس رياض محمد الناصر

يابلادي حماك الله من كل حاقد اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واحفظ لنا ولاة امورنا افداك ياوطني ويامليكي بدمي خسئ الحاقدون ” منصور حمزه النزاوي موظف متقاعد بالخطوط السعوديه.

الراعي اللي يحوش بنص سبتمبر..

قطعان الاغنام والفيران وغرابه.

يرفضه عاقل ويمشي خلفه مدحدر..

جاهل وحاقد وراسه داخل ترابه.

م. عبدالله البلوي

ذبابتاً خنت علئ حضرت أسود

هو عمرها صارت تقود الذبابه ؟!

لا ياهبيل الراي جنب عن العود

ابو فهد كنق الحزم و المهابه

شعبه معه باللزمه كله جنود

ياقف معه ب السلم و الا حرابه

سبتمبر اللي عندكم يوم مشهود

نعلن ترابطنا بدار الصحابه

الملك لله ثم حكام ال سعود

و الموت و الله للعميل الزلابه

محشماً شعري عن اسمه ومنقود

لو يذكره مثلي يشوه خطابه

والحمله اللي قادها مالها فود

عمر الذبابه ما تسير ذيابه

سليم السالم العنزي

ياوطنا يكفيك ربي شر الحاقدين. .ياوطنا حنا لك درع حصين. .ياوطنا ما ساوم بك المساومين. .ما دام على ترابك لربي ساجدين. عبدالله محمد الربيلي العطوي

لم يشكك أيا” من مواطني هذه البلاد ولو لوهلة بأن 15 سبتمبر مجرد يوم من أيامنا التي نعيشها حبا” للوطن ولقيادته فبلادنا الطاهره بقيادته العادله التي تحكم بشرع الله والانظمه التي تيسر كل مامن شأنه الخير للمواطن والمقيم لاتحتاج أن تبرهن عكس ذلك إنما نجدد كمواطنين الولاء والطاعه بمشاعر الحب لخادم الحرمين الشريفين ووليه عهده الامين فليحفظ الله ارض الحرمين عاصمة للاسلام والمسلمين.

مستشار قانوني عبدالقادر فهد البركات الشمري

الحمد لله.الذي.جعل.حكام.هذه.

البلادااطاهره.ال.سعودالذين.

يحكمون.بالعدل.والانصاف.

وأتباعهم.بمسولين.مخلصين

صدقواالله.ماعاهدوعليه

بالمحافظة.علادينهم.ووطنهم

وشعب.يخاف.الله.سبحانه

ومتمسك.بعقيدته.ومبتعد

عن.الفتن.الهدمه

علي.سالم.العليين.العطوي

من هنا تأتي الرغبة في أن تسود المحبة والمودة بين أبناء الوطن، وأن يكون هناك جو من التعاون ليكونوا متماسكين في مواجهة المصاعب والظروف المختلفة، وأن يعيش جميع أبناء الوطن حياةً كريمة ، من خلال معرفة الحقوق والواجبات والقيام بها، ومن هنا أيضاً يجب على الأهل أن يغرسوا قيم المساهمة في بناء الوطن بالعلم والدراسة والتنفيذ والنجاح وأن يتعلموا الشعور بالمسؤولية تجاهه، لتحقيق سيادته والارتقاء به. إنّ الوطنية الصادقة سلوك يُمارس، وأفعال تُنفذ، ومسلك يُقتدى به، ومشاعر تحس وأحاسيس تفوح ولا يباح بها. إنّها اعتقاد بالقلب والوجدان، وعمل بالواجــبات والأركان، وليست قولاً باللسان…

المهندس / عبدالمحسن بن عيد العطوي