إجراءات لتعزيز الانضباط المدرسي بتعليم عسير

أكد مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بعسير الأستاذ سعد الجوني على أهمية إعلاء قيمة الانضباط لدى الطلاب والطالبات تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس للجنة الانضباط بحضور مساعدة المدير العام الأستاذة نورة آل مفرح، وتم خلاله إقرار عدد من الإجراءات من أبرزها : انطلاق زيارات المشرفين والمشرفات الميدانية لمتابعة الانضباط المدرسي مع بدء الدراسة ، و تثبيت الغياب في نظام نور قبل مغادرة المدرسة ، ودعم ومساندة قادة المدارس بنين وبنات في تنفيذ إجراءات الانضباط المدرسي، وتكثيف دور برامج إدارة التوجيه والإرشاد والتوعوية بنوعيها الوقائي والعلاجي ، وتكثيف النشر الإعلامي لثقافة الانضباط المدرسي وتسليط الضوء على جهود الإدارات التعليمية ، و متابعة تطبيق قواعد السلوك والمواظبة في المدارس

وأكد الجوني في ختام الاجتماع على ضرورة تكريم وتحفيز المتميزين والمنضبطين على المستوى الطلابي والمدرسي.