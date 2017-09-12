أمير جازان بالنيابة يستقبل رئيس وأعضاء مجلس رابطة الأحياء بالمنطقة

بارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، جهود رابطة الأحياء لكرة القدم بالمنطقة وقدم تبرعا ماليا للرابطة، وذلك خلال استقباله اليوم بمكتبه رئيس الرابطة أ. هادي بن عبده دغريري وعدد من أعضاء الرابطة .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة جازان بالنيابة برئيس وأعضاء الرابطة متمنياً لهم التوفيق والسداد في القيام بجميع الأعمال التي تقع في إطار عمل الرابطة .

واستمع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة لشرح مفصل عن رابطة الأحياء بالمنطقة التي تقدم خدماتها لأكثر من “222” فريقاً وسبعة آلاف لاعب من مختلف محافظات المنطقة , وتعد الأولى على مستوى المملكة من حيث عدد الفرق واللاعبين تسهم في تهيئة كافة الظروف التي تسهم في ممارستهم للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية عبر قيامها بالتنظيم والإشراف على مسابقات فرق الأحياء وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة من الرابطة الرئيسية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم .

وأكد سمو أمير المنطقة بالنيابة أهمية الدور المناط برابطة الأحياء لكرة القدم بجازان , مقدماً سموه خلال اللقاء دعماً مالياً للرابطة عبارة عن 100 الف ريال وذلك دعما لجهودها في تنظيم عمل فرق الأحياء الرياضية بكافة المحافظات ، وخدمة شباب المنطقة وإفادتهم بما يتوافر لديها من إمكانيات وبرامج ونشاطات .

وتم خلال اللقاء بحث كافة الموضوعات التي تهم عمل رابطة الأحياء لكرة القدم والخدمات التي تقدمها لأبناء منطقة جازان بمختلف المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها .